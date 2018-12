Hornberg Im "Absolut" geht es weiter

Hornberg. Sanchez ist Wirtin mit Leib und Seele: 17 Jahre lang führte sie das Bistro, das sie zunächst sechs Jahre mit ihrer Freundin Dunja Herrmann betrieb. Die Hornbergerin war bereits vor ihrem Schritt in die Selbstständigkeit in der Gastronomie tätig. Das "Absolut" war an sieben Tagen die Woche geöffnet.

Wenn Sanchez über ihr Lokal spricht, merkt man ihr sofort die Begeisterung für ihren Beruf an. Sie liebt einfach den Umgang mit Menschen, lobt ihre Mitarbeiter und freut sich über ihre Stammgäste, die ihr seit Jahren die Treue halten.

"Mir ist die Entscheidung nicht leicht gefallen, das Bistro zum Jahresende abzugeben. Aber es ist richtig so", berichtet die Wirtin. Sie gehe mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Vor allem die Suche nach Personal sei – wie überall in der Gastronomie-Szene – immer schwieriger geworden. Das Privatleben kommt dabei viel zu kurz. "Meine Familie musste in den vergangenen Jahren viel zurückstecken. Jetzt möchte ich mehr Zeit mit ihr verbringen und auch einfach mal selber Freizeit haben", erklärt Sanchez.