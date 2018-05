Hornberg Hornberger starten bei den Blockwettkämpfen

Zunächst standen die Hürdenläufe auf dem Programm. Dabei lief es für den 12-Jährigen Esslinger in seinem ersten Hürdenlauf über 60 Meter nicht optimal. Müllerhatte mit der neuen Hürdenhöhe zu kämpfen und lief nicht so flüssig wie im Vorjahr. Effinger, die zum ersten Mal über die längere Strecke (80 meter) ran musste zeigte einen schönen Lauf, war aber von der gestoppten Zeit etwas enttäuscht. Beim anschließenden 75 Meter bzw. 100 Meter Lauf liefen alle drei akzeptable Zeiten. Müller musste darauf noch über 800 Meter ran und erreichte nach einem langen Wettkampftag in einer guten Zeit von 2:57 Minuten das Ziel. Mit diesen Ergebnissen qualifizierte sich Effinger für die badischen Meisterschaften, Müller und Esslinger blieben knapp unter der geforderten Punktzahl, hofften aber auf ihre zweite Chance in Zell. Als Abschluss des anstrengenden Wettkampftages hatten sich die drei eine Belohnung verdient und durften in den kühlen Bodensee springen.

Beim Wettkampf in Zell an Christ Himmelfahrt waren insgesamt acht Teilnehmer vom TV Hornberg am Start. Dabei wurden wieder gute Platzierungen und teils auch gute Ergebnisse erreicht. Die Schüler Toni und Nele Schott, Oskar Müller Julia Esslinger und Hanna Lauble starteten im Dreikampf und sammelten weitere Wettkampferfahrungen, diesmal aber bei unlustigen Bedingungen. Julia Esslinger und Hanna Lauble platzierten sich bei den Schülerinnen W9 gut. Esslinger wurde Vierte, verfehlte nur um zwei Punkte den dritten Platz, Lauble belegte den fünften Rang. Die drei Blockwettkämpfer Simon Esslinger, Emma Müller und Andrea Effinger gewannen jeweils den Block ihrer Altersklasse und erhielten als Belohnung eine Goldmedailie. Dabei toppte Müller ihre Weitsprungleistung auf 4,25 Meter, Effinger steigerte sich im Kugelstoßen auf 9,24 Meter und verbesserte ihre Hürdenzeit auf 15,0 Sekunden. Esslinger erwischte nicht seinen besten Tag und war etwas enttäuscht, dass er sich nicht direkt für die badischen Meisterschaften in Langensteinbach qualifizierte.

Bis zu den nächsten Wettkämpfen im Juni steht jetzt erstmal eine Trainingsphase an.