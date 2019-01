Hornberg Hornberg lässt die Puppen tanzen

Der Rathaussturm mit Schlüsselübergabe und Narrenbaumstellen sowie Fahnenhissen beginnt um 17 Uhr. Der Hemdglonkerumzug beginnt um 19.20 Uhr, anschließend steigt die Hemdglonkernacht der Buchenbronner Hexen. Fasnets-Friddig: Den "Friddig" am 1. März gehen die Hornberger ein wenig ruhiger an. Um 14 Uhr treffen sich die Mitglieder in der Stadthalle zur Vorbereitung des Zunftsballs. Fasnets-Samschdig: Die Generalprobe für den Zunftball beginnt um 12 Uhr. Abends startet um 19.30 Uhr der Fackelumzug mit vielen auswärtigen Zünften. Treffpunkt ist um 19.15 Uhr am Treff 3000-Markt. Der Hörnerball steigt ab 20 Uhr in der Stadthalle. Fasnets-Sundig: Am Sonntag, 3. März, wird ab 10.15 Uhr die Narrenmesse in der katholischen Kirche gefeiert. Das Narrendorf am Bärenplatz öffnet um 11 Uhr, die Stadthalle um 12 Uhr. Höhepunkt ist der Fasnetsumzug ab 14 Uhr mit circa 1000 Hästrägern. Treffpunkt ist bei Duravit. "Teilnahme ist Pflicht", betonen die Narren. Der große Zunftball beginnt um 20 Uhr in der Stadthalle. Fasnets-Mendig: Zum Umzug in Horb am Neckar fahren die Hornberger Narren am Montag, 4. März. Abfahrt ist um 9.30 Uhr am Treff 3000-Markt. Die Rückfahrt ist um circa 18 Uhr geplant. Fasnets-Zischdig: Zum Kinderumzug am Dienstag, 5. März, trifft sich die Narrenzunft um 15 Uhr am Schofferpark/Stephanus-Haus.

Um 18.30 Uhr startet der Fackelumzug mit anschließendem Hanseleverbrennen am Stadthallenvorplatz. Danach klingt die Hornberger Fasnet im Gasthaus Tannhäuser aus.