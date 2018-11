Hornberg Hornberg feiert "Egerländer Gold"

Hornberg. So emotional der Abschied der Formation gerade für ihre Mitglieder auch war, umso mehr spürten die rund 300 Zuschauer beim Auftritt am Freitagabend die Spielfreude und das Können der 22 Musiker, einer Musikerin und ihres Dirigenten Mathias Gronert.

In der Stadthalle standen lange Tische, an denen die Zuschauer saßen. Das Publikum und die Musiker genossen sichtlich die lockere Atmosphäre, während der Musik- und Trachtenverein (MTV) Reichenbach und die Schlossberghexen für die Bewirtung sorgten oder am Verkaufsstand CDs und Co. der Formation anboten. Bei ihnen bedankte sich Moderator Markus Dorer aus Furtwangen, der humorvoll durch das Programm führte.

Das Publikum umjubelte die Formation bereits, als diese zur Bühne ging. Hornberger und befreundete Musiker, eben Gäste aus Nah und Fern, saßen im Publikum.