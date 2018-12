Hornberg "Heimat bedeutet nicht ausgrenzen"

Die große Zäsur kam mit der Industrialisierung im 19. Jahrhundert: "Die Alpen konnten nicht mehr bei der steigenden Produktionsschnelligkeit nicht mehr mit dem modernen Wirtschaften mithalten", erklärte Bätzing. Die Folge: Ein Großteil der bäuerlichen Alpenbevölkerung wanderte aus ihren dezentralen Lebens- und Wirtschaftsräumen in größere Städte. Metropolen wuchsen, Gemeinde schrumpften – und die einst urbargemachte Landschaft wuchs wieder zu, das Gebirge wurde wieder "dunkel". Die Menschen leben nicht mehr im, sondern an den Alpen, die für sie mehr und mehr an Freizeitwert gewinnt.