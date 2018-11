Hornberg Harte Nuss ist nicht zu knacken

In der Gewichtsklasse bis 57 kg hielt der Hornberger Orlendo Chanthara dem Druck des Hartder Samuel Marte, 2:07 Minuten stand und wurde dann geschultert. Bis 61 kg verlor der Hornberger Yannick Zanger gegen Felix Lupa, ebenfalls durch einen Schultersieg. Hornbergs 66 kg-Klasse waren nicht besetzt. Jan Hassis konnte in einem harten Kampf seinen Gegner Tobias Broghammer nach ganzen zwei Runden mit 8:2 Punkten von der Matte schicken. Hornbergs 75 kg-Mann, Benjamin Inthasane, gewann Kampflos, da der Gegner, genau wie in der Klasse bis 98kg, keinen Gegner stellte. Dadurch war Benjamin Renkert ebenfalls Kampflos.

Hornbergs Balász Molnár verlor gegen Thomas Hettich in 86kg nach harten sechs Minuten. Markus Schumann, 86kg, stand gegen den Hardter Johann Reswich auf der Matte. Sein Gegner machte es ihm nicht leicht, jedoch brachte der erfahrene Hornberger nach sechs Minuten den Sieg mit 12:8 Punkten unter Dach und Fach bringen. In der Klasse bis 130kg, trafen Hornbergs Radu Vition und Tomislav Lavric aufeinander. Nach harten fünf Minuten gewann der Hardter technisch überlegen.