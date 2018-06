Hornberg Halt bei Duravit und Vogtsbauernhof

Die Politikerin interessierte sich vor allen Dingen für das internationale Geschäft des Sanitärherstellers. Richter berichtete, dass die Unternehmensgruppe unter anderem in Länder exportiert, wo sie keine eigene Produktionsstätte hat. Gleichzeitig ist Duravit – neben seinen Werken in Deutschland – unter anderem in China mit zwei Standorten vertreten. Gerade das Reich der Mitte sei für das Unternehmen ein äußerst wichtiger Markt, so der Vorstandsvorsitzende.