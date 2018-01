Hornberg Gute Wanderbilanz gezogen

Markus Müller berichtete über die Kinder- und Jugendgruppenabteilung, wie jedes Jahr stand auch 2017 wieder das beliebte Zeltlager in Reckingen am Hochrhein auf dem Programm. Verschiedene Gründe haben die Organisatoren dazu bewogen, das Lager in Zukunft einen Tag früher zu beenden.

Dieser eine Tag wird künftig dazu genutzt werden, die Lagerausrüstung vor Ort schon in einen eigens dafür erworbenen und mit viel Liebe zum praktischen Detail umgebauten Wechselbrücken-Container zu verstauen.

Somit entfallen die Nacharbeiten, die sich nach Feierabend oft auf mehrere Wochentage hinauszögerten.

Damit werden dann auch alle Kinder gemeinsam am Freitag nach dem Lagerabschlussabend am Donnerstag die Heimreise antreten und die Buskapazitäten können besser geplant werden.

Satzungsgemäß wurden einige Ämter im Vorstandsteam neu gewählt. In den Vorstand rückten auf: Hendrik Haas (er folgt auf Martin Lehmann im Amt des stellvertretenden Vorsitzenden).

Jürgen Kirschbaum ist nun zweiter Fotogruppenleiter, die beiden Kassenprüfer Susanne Pfaff und Hans-Peter Zühlke sowie die vier Beisitzer Ute Hör, Ute Joos, Helga Laun und Ralf Waßmund wurden jeweils einstimmig gewählt.

Geehrt wurden: für 60 Jahre Mitgliedschaft Rudi Schwarzwälder, für 40 Jahre Paul Dold, Wolfgang Faißt, Werner Müller, Helmut Schröder, Hans-Peter Zühlke und für 25 Jahre Monika Bächle, Jochen Bader, Jürgen Kirschbaum, Martin Lehmann und Sandra Waßmund.

Für die Aufgabe, die Schönheiten der Berge und Landschaften den Mitgliedern der Ortsgruppe in Hornberg via Multivisions-Schauen oder Fotoabenden näher zu bringen, hat sich die Ortsgruppe schon vor einigen Jahren eine "Fotogruppe" in die Vereinsstatuten geschrieben.

Der praktische Nutzen dieser Gruppe konnte im Anschluss an die Hauptversammlung mit der Bilderschau "Wanderungen im Nationalpark Rocky Mountains" erlebt werden.

Der Streit für ein freies Waldbegehungsrecht für die arbeitende Bevölkerung gegen die Wegeverbote der feudalen Jagdpächter führte zu Beginn des 20. Jahrhunderts zur Gründung der Naturfreunde-Bewegung in Deutschland, mit "Berg frei" grüßen sich die Naturfreunde noch heute, der Bundesgeschäftsführer sieht seine Bewegung gar als "eine linke Freizeitorganisation mit dem Anspruch für eine bessere Welt". Im Schwarzwald hatten sich in den Arbeiterstädten Hornberg, Hausach, St. Georgen, Schramberg oder Furtwangen Ortsgruppen der Naturfreunde gegründet. Die Nachfahren der Gründerväter teilen sich heute die Wälder und Wege mit dem Schwarzwaldverein. Eine jede Couleur hat ihre Lieblingswanderwege, die besonders gepflegt werden (in Hornberg für die Naturfreunde beispielsweise der Panoramaweg am äußeren Rebberg).