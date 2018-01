Hornberg Große Bereicherung des Dorflebens

Die örtlichen Feiern wie Patrozinium, Volkstrauertag, Christmette am Heiligen Abend und die Verabschiedung von Pfarrer Gerhard Koppelstädter gestaltete die Kapelle musikalisch. Bei Veranstaltungen befreundeter Vereine in der näheren und weiteren Umgebung ist man immer gerne dabei, so beim Sommerfest auf der Staude oder beim Frühschoppenkonzert in Nordweil.