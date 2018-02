Hornberg Ghania Ben-Aissa verstärkt das Team

Sehr hilfreich für die Flüchtlinge ist daher auch, eine Ansprechpartnerin in ihrer Muttersprache zu haben. "Ich lebe ja seit vielen Jahren in Deutschland, kenne mich daher auch mit den Behörden aus, und das öffnet viele Türen", sagt Ben-Aissa, stellt aber klar, dass die erstmals angebotene Beratungssprechstunde – zumindest vorerst – nur für die Teilnehmer der Alpha-Kurse der Spanischen Weiterbildungsakademie in Hornberg gilt.