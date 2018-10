Hornberg Gelungenes Dinner für guten Zweck

Als der Treviclub im Oktober 2016 nach der ersten Spendenaktion für die Menschen in Amatrice nach Italien reiste, erlebten sie vor Ort ein weiteres Erdbeben mit, das den Ort Castelluccio erschütterte. Die Häuser der Einwohner des kleinen Dorfs wurden komplett zerstört. Aktuell soll dort ein Einkaufszentrum errichtet werden, in dem ein Raum als Treffpunkt für die Dorfbewohner eingerichtet werden soll, berichtet Giardini den Gästen. Mit den Spenden, die der Treviclub durch das Benefizdinner einnimmt, werden die Hornberger die Einrichtung des Raums finanziell unterstützen.

Jeder Cent kommt den Betroffenen zugute

Giardini betont, dass die Mitglieder des Treviclubs für die Kosten der Italienfahrt und den Aufenthalt sowie ihre neuen T-Shirts selbstverständlicher selber bezahlen. Jeder eingenommene Cent kommt den Menschen in Castelluccio und der Kinderkrebshilfe zugute.

Jupp Frey informiert die Gäste zwischen den Gängen anhand einer Bilderpräsentation über die Situation in Amatrice vor und nach dem Erdbeben im August 2016. Die Fotos zeigten die Menschen, die der Treviclub zwei Monate später besuchte und ihnen vor Ort die Spenden überreichte. Gleichzeitig waren aber auch Bilder von eingestürzten Häusern und Kirchen zu sehen. Am Tag der Spendenübergabe gab es erneut ein Erdbeben, das Castelluccio in Schutt und Asche legte. Auch von dieser Katastrophe zeigt Frey Fotos und berichtet von den Ereignissen vor Ort.

Musikalisch unterhält an diesem Abend "Ferdinand aus Waldkirch" mit seinem Akkordeon die Gäste. Der Musiker hat auf seine Gage verzichtet und animiert die Besucher während und nach dem Essen zum gemeinsamen Singen und Schunkeln. Das Repertoire ist weit gefächert: So stimmt Ferdinand Giuseppe Verdis "Va Pensiero" ebenso an wie das Badnerlied.

Giardini ist mit dem Ablauf des Dinners sehr zufrieden und lobt während des Essens den Treviclub: "Ich habe eine tolle Mannschaft."

Einen besonderen Grund zur Freude gab es in Castelluccio di Norcia am Freitag: Bei den Räumungsarbeiten fand die Feuerwehr unter den Trümmern der zerstörten Kirche wertvolle Reliquien.