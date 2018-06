Hornberg "Gebt noch einmal Vollgas!"

Mit viel Tanz, lustiger Musik und gut sitzenden Dialogen geht es dann durch die Geschichte von Dorothy, die auf ihrem Weg durch das Zauberland allerlei Abenteuer bestehen muss. Immer an ihrer Seite: Hund Toto und die gelben Steine, die ihr und den Weggefährten helfen sollen, den Weg zum Zauberer von Oz zu finden.

Denn Dorothy möchte wieder zurück in ihre Heimat Kansas, die Vogelscheuche erhofft sich vom Zauberer mehr Verstand, der Blechmann hätte so gerne ein Herz und der Löwe wünscht sich Mut. Ihre größte Widersacherin auf dem Weg in die Smaragdstadt ist die Hexe des Westens, die kurz vor der Pause grimmig verspricht: "Ab sofort werden dunkle Seiten aufgezogen!"

Doch mit den roten Zauberschuhen der guten Hexe Glinda und ihren Mümmlern haben Dorothy und ihre Gefährten gute Helfer an der Seite. Als die ungleiche Reisegruppe in der Smaragdstadt ankommt, erwartet sie eine große Überraschung.

Bereits zum fünften Mal wird es in diesem Jahr eine "Vorstellung für Alle" geben, wofür Anke Hagemann und Sabine Schemel die Proben in Gebärdensprache begleitet haben. Am Samstag, 7. Juli, beginnt diese inklusive Vorstellung um 18 Uhr.

Die Premiere für das diesjährige Familienstück ist am Samstag, 16. Juni, ab 18 Uhr. Am Sonntag, 24. Juni, lädt die Hornberger Freilichtbühne am Storenwald zum Kostümtag ein. Wer zum Motto "Die Welt hinter dem Regenbogen" verkleidet zur Vorstellung kommt, nimmt an einer Verlosung teil.

Am Samstag, 30. Juni, und am Freitag, 6. Juli, ist die "Nacht der Lichter" und die Vorstellung beginnt jeweils um 20 Uhr.

Am Samstag, 7. Juli, gibt es eine "Vorstellung für Alle": das Theaterstück wird in Gebärdensprache übersetzt. Weitere Aufführungen sind am Mittwoch, 20. Juni, 27. Juni und 4. Juli jeweils ab 14.45 Uhr und am Freitag, 13. Juli, sowie Samstag, 14. Juli, jeweils ab 18 Uhr.