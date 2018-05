Hornberg Frischer Wind beim AV Gemania Hornberg

Deshalb wurde in den letzten Wochen mit aller Kraft die Neuausrichtung auch im sportlichen Bereich weiter vorangetrieben, nachdem im vergangen Jahr, nach dem Führungswechsel kurz vor Rundenbeginn, keine bahnbringenden Änderungen mehr möglich waren.

Nach intensiver Suche konnte der ehemalige Bundesligaringer Robert Miuti als Trainer und Ringer für die Aktivenmannschaft gewonnen werden. Bereits in den ersten Wochen konnte sowohl die Trainingsqualität, als auch intensität, deutlich gesteigert werden, was die Vereinsverantwortlichen optimistisch in die Zukunft blicken lässt. Vorstand Sport Michael Lehmann: "Wir sind von Robert bereits nach wenigen Wochen voll überzeugt. Neben seinem ringerischen Können, dass er in die Trainingsarbeit einbringt, ist er ein Top-Motivator und kommt auch im zwischen menschlichen Bereich bei der Mannschaft super an."

Darüber hinaus konnte die Vorstandschaft um Achim Schemel, Michael Lehmann und Stefan Fricke im April ein erneuter Coup landen. Mit dem mehrfachen rumänischen Landesmeister und letztjährigem Bundesligaringer der Red Devils HeilbronnNeckargartach, Aurelian Leciu, wurde ein weiterer Top-Ringer für den AV Germania Hornberg begeistert. Er ist als Co-Trainer schwerpunktmäßig für die klassische Stilart verantwortlich während Robert Miuti die Freistilfertigkeiten des Ringerteams optimiert.