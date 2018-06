Hornberg Freilichtbühne: Letzte Proben laufen

Am Samstag, 30. Juni, und am Freitag, 6. Juli, ist die "Nacht der Lichter" und die Vorstellung beginnt jeweils um 20 Uhr.

Am Samstag, 7. Juli, gibt es eine "Vorstellung für Alle": das Theaterstück wird in Gebärdensprache übersetzt. Weitere Aufführungen sind am Mittwoch, 20. Juni, 27. Juni und 4. Juli jeweils ab 14.45 Uhr und am Freitag, 13. Juli, sowie Samstag, 14. Juli, jeweils ab 18 Uhr.