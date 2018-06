Hornberg Freilichtbühne: 64. Spielzeit eröffnet

Dem Weg nach Oz schließen sich nacheinander eine Vogelscheuche (Anke Ketterer), ein Blechmann (Fabian Bonath) und ein Löwe (Alexander Gotthans) an, alle drei tragen schwer an psychischen Problemen und erhoffen sich vom Zauberer von Oz Heilung. Der Vogelscheuche fehlt es an Verstand, dem Blechmann an Herz (und einigen Tropfen Öl) und dem Löwen an Mut.