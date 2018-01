Hornberg Förderung der Musiker geht weiter

Der Freundeskreis Stadtkapelle Hornberg wird in diesem Jahr nach eigenen Angaben zwar keine eigene Veranstaltung organisieren, die Stadtkapelle aber bei ihrer Konzertreise ins spanische Benavides im September finanziell unterstützen. Außerdem wird die bisherige Förderung der Jugendausbildung und der Kapelle weiter gehen. Im vergangenen Jahr hatte Jonas Effinger das bronzene Jungmusikerleistungsabzeichen abgelegt, die Kosten dafür hatte der Freundeskreis übernommen.

Hornberg. Im Zuge der Neuwahlen, die am Freitagabend im Rahmen der Hauptversammlung in der Gaststätte Tannhäuser stattfanden, wurde Werner "Bummel" Blum zum Vorsitzenden gewählt, Stellvertreterin Andra Dilger wurde in ihrem Amt bestätigt. Zum neuen Kassierer wurde Hans-Peter Zühlke von der Versammlung gewählt, nachdem Ilka Fricke nicht mehr für dieses Amt zur Verfügung stand.

Schriftführerin des Fördervereins bleibt weiterhin Gisela Laun, als Beisitzer wurden Rüdiger Rosenfelder und Nicole Lehmann im Amt bestätigt sowie Martha Haag und Sabine Näckel hinzugewählt. Heidi Hug stand als Beisitzerin nicht mehr zur Verfügung.