Hornberg Fledermäuse behindern Bau

In den Klassenzimmern sei dieser wesentlich, bezog Schulleiterin Silke Moser Stellung. "Im Flur wäre Schallschutz schön, muss aber nicht sein", führte Moser weiter aus. Die Schulleiterin hält das vorgestellte Konzept für eine gute Ausgangsbasis. Auch die Verlegung der Verwaltung, die derzeit im Neubau untergebracht ist, in die Nähe der Schüler befürwortete die Schulleiterin. Weiterhin legte Architekt Wöhrle dar, wie der Einsatz der Fenster in dem denkmalgeschützten Gebäude und im gleichen Zuge die Sanierung der Natursteinfassade erfolgen kann. Angesprochen wurde in der Präsentation auch unter anderem der Entlüftungsbereich, die Elektrik sowie die Steuerung der Heizung.

Entwicklung ist zur Zeit unklar

"Eine Rundummodernisierung eröffnet uns die Möglichkeit, den Blick in die Zukunft zu richten", befürwortete Bürgermeister Siegfried Scheffold das Gesamtpaket. Die Schulentwicklung sei derzeit völlig unklar.

Gemeinderat Erich Fuhrer (CDU) fand eine vollumfängliche Sanierung zu weitreichend. "Wir haben ein neues Gebäude neben dran und die Werkrealschule ist auch weg", plädierte Fuhrer für einen Umzug der Grundschule in den Neubau. Er will die Begehung des Gebäudes, an der er seinerzeit nicht teilnehmen konnte, noch nachholen. Mindestens die Fenster sind nach Ansicht von Gemeinderat Rolf Hess (SPD) zu erneuern: "Das ist ja lebensgefährlich für die Kinder."

Während der Debatte gab Scheffold zu bedenken, dass das Förderungsprogramm für Schulen Ende 2019 auslaufe. "Die diversen Zeitfenster von Antrags- und Fertigstellung der Maßnahme sollten wir nicht ignorieren", merkte der Bürgermeister an. Bevor die Maßnahmen diskutiert werden, drängte Fuhrer jedoch auf ein Konzept. "Ich will nicht von Zuschüssen sondern von Notwendigkeiten ausgehen", so der Rat.

Ratskollege Hess erkundigte sich nach der Höhe der möglichen Fördermittel. "Zum jetzigen Zeitpunkt will ich mich nicht aus dem Fenster lehnen und hoffe, bald Zahlen vorlegen zu können", lautete die Antwort des Bürgermeisters. Er wird am kommenden Mittwoch im Regierungspräsidium Freiburg erste Gespräche zu möglichen Fördermitteln aufnehmen.