Hornberg Fahrer liefern sich spannende Zweikämpfe

Harald Ott bewährt sich als "Seriensieger"

Dennis Pleiss fuhr vom 24. auf 10. und in der Tageswertung auf den achten Platz bei den zahlreichen Fahrern in der Hobbyklasse 125 bis 250 ccm. Den Lokalmatadoren der MSC, Thomas und Matthias Haas, Robin Staiger, Victor Seliger und Philipp Schwarz, standen in der offenen Klasse 250 bis 450 ccm starke Konkurrenten gegenüber. Routiniers wie Marcel Kaltenbach spielten ihre ganze Erfahrung aus.

Rasante Kurvenmanöver und gewagte Sprünge brachten die Hornberger Fahrer mit Robin Staiger auf dem zweiten Platz, Thomas Haas auf den vierten Platz, Matthias Haas auf den fünften Platz, Victor Seliger sowie Philipp Schwarz auf den zehnten und zwölften Platz ins Ziel.

Liebevoll gepflegte Oldtimer waren der Grund, weshalb viele Zuschauer, auf die Schondelhöhe kamen. "Sie wurden auch dieses Jahr nicht enttäuscht", berichtet der MSC. Harald Ott vom MSC Schnaitheim, den man schon als "Seriensieger" in Hornberg bezeichnen kann, war wieder gut in Form und nahm auch in diesem Jahr den Pokal für Platz eins mit nach Hause. Ebenso gewann er zum dritten Mal hintereinander den Wanderpokal, der in Erinnerung an den Vereinskollegen Harald Söll gestiftet wurde. Noch auf dem Siegertreppchen erklärte Ott, den Pokal für eine weiter Runde zur Verfügung zu stellen.

Packende und rasante Rennen begeistern

"Star des Tages und Liebling der Zuschauer" war aus Sicht des MSC Hornberg ganz klar der junge Saarländer Gastfahrer David Cherkasov, SWC-Meister und ADAC MX-Mastersteilnehmer. Hohe Sprünge, waghalsige Manöver sorgten Runde um Runde für Begeisterung und gespannte Erwartung.

Bevor es für die Fahrer an der Start ging, setzte Reinhard Lehmann, Vorsitzender des evangelischen Kirchengemeinderats Hornberg, noch einen Impuls, den er an der Biker richtete: "Wie geht es euch wenn ihr ein neues oder ein anderes Motorrad kauft?", fragte Lehmann, und überlegte, wie es sei, wenn Jesus persönlich das neue Motorrad aussuchen würde. "Er der alles über die Technik weiß und mich und meine Bedürfnisse ganz genau kennt", sagte der Gemeinderatsvorsitzende und verglich diesen Gedanken mit der Frage, wie es sei, wenn die Menschen bei entscheidenden Fragen im Leben Beratung von Gott bekommen würde. Lehmann wünschte den Fahrern und Zuschauern spannende Rennen und glückliche Stunden.

Als nächstes steht beim MSC Hornberg der Motorradtrial Hornberg zum 24. ADAC/ DMV BWJ Trial am Samstag, 23. Juni, und der 50. DMV Motorradtrial Hornberg am Sonntag, 24. Juni, an. Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite unter www.msc-hornberg.