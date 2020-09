Hornberg Expertin warnt vor tödlich giftigen Pilzen

Hornberg - Ist das Pilzwachstum in unseren Wäldern durch die warmen Tage noch etwas verhalten, so kann in den Feuchtgebieten wie Fohrenbühl, Kräher Hornberg und Rensberg, Schonach bereits ein stattlicher Artenreichtum verzeichnet werden. Wie Pilzexpertin Karin Pätzold mitteilt, wächst dort im Moment auch der tödlich giftige Spitzgebuckelte Raukopf (Cortinarius rubellus) in außergewöhnlich zahlreichen Mengen im feuchten Torfmoos.