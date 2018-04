Hornberg Erfolgreichstes Jahr seit langer Zeit

Jugendrotkreuz: Nadja Korsen gab Einblick in die Jugendarbeit und berichtete von den Ausbildungsinhalten, welche Kinder und Jugendliche spielerisch an die Sanitätsausbildung heranführen. Sie berichtete von den unterstützenden Einsätzen bei der Herbstübung und Ausflügen. 300 Stunden haben die Mitglieder des Jugendrotkreuzes investiert. Mit 13 Kindern und Jugendlichen (plus Zwei in 2017) ist die Truppe rund um Korsen und Benjamin Seifritz nicht klein, es werden jedoch auf kurz oder lang die Mitglieder in die aktive Bereitschaft wechseln. Darum werden mehr Aktionen mit der Grund- und Hauptschule sowie den Kindergärten geplant, um möglichst früh die entsprechende Zielgruppe zu erreichen.

Freizeitheim Steiglochhof: Vorstandsmitglied Roland Klausmann erläuterte die Situation beim vereinseigenen Freizeitheim. 2017 verzeichnete der Steiglochhof 64 Buchungen, nahezu jedes Wochenende war belegt. Der für das Freizeitheim angeschaffte Transporter erleichtert die Instandhaltung immens und ist eine große Entlastung, freute sich Klausmann. Es gibt schon Reservierungen bis ins Jahr 2025.

Zustand und Lage des Freizeitheims werden von den Gästen gelobt. Darauf will sich das Team um Klausmann aber nicht ausruhen und plant für 2018 Sanierungen.

Ausgeglichener Haushalt: Kassierer Joachim Hurst gab einen detaillierten Einblick in die finanzielle Situation des Vereins und verwies auf die außerordentlichen Ausgaben die 2017 getätigt wurden. Ohne die großzügigen Spenden der Hornberger und Gutacher Firmen wäre das Projekt Unimog nicht so schnell zu realisieren gewesen.

Beim Freizeitheim konnten durch die mehr als gute Auslastung größere Investitionen getätigt werden, um den Werterhalt des Hauses zu steigern und auch langfristig sicherzustellen.

Bürgermeister Scheffold überbrachte die Grüße und den Dank der Gemeindeverwaltung, des Gemeinderats und des Gutacher Bürgermeisters Siegfried Eckert. Er fand viele anerkennende Worte für die großartige Arbeit des DRK-Ortsvereins.

Scheffold ehrte gemeinsam mit dem Ortsverein die erschienenen Blutspender für zehn, 25 und 50 Spenden.

Die Spender erhielten jeweils eine Urkunde, eine Ehrennadel und ein Weinpräsent.

Mit einer Anstecknadel und einer Urkunde wurden für ihre Mitgliedschaft und ihr Engagement in der Bereitschaft geehrt:

Für zehn Jahre: Lena Bruder

Für 20 Jahre: Arpad Kurgyis und Tobias Rall.

Für zehn Blutspenden wurden geehrt: Rouven Aberle, Hermann Billharz, Laura Esslinger, Andreas Goßmann, Alexander Joos, Sebastian Kupka, Ruth Meyer, Rosa Maria Ohnemus, Zbigniew Pacwa, Johannes Schondelmaier, Thomas Spathelf, Christin Streif, Susanne Weigold, Kathrin Wöhrle und Michaela Wolf.

Für 25 Blutspenden wurden geehrt: Rouven Hämmerling, Marianne Kaspar und Ute Mertke.

Für 50 Blutspenden wurden geehrt: Jürgen Braun, Karl-Heinz Moosmann, Frank Reichenbach, Ulrike Renouard und Susanne Wöhrle.