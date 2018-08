Hornberg "Ein schöner Tag für das ganze Dorf"

Niederwasser. Das Gotteshaus war gut besucht und mit Sonnenblumen an den Bankreihen und vor dem Alter geschmückt. Gleich nach dem Einzug von Pfarrer Christoph Nobs mit den Ministranten stimmte die Trachtenkapelle Niederwasser das Gebhardslied an, das die Gemeinde mächtig und aus vollem Herzen mitsang.

Nach der Begrüßung durch Pfarrgemeinderatsvorsitzenden Alfredo Sanchez zelebrierte Pfarrer Nobs die Messe. In seiner Predigt stellte er das Leben und Wirken des Konstanzer Bischofs Gebhard (949 – 995), der später heilig gesprochen wurde, in den Mittelpunkt seiner Gedanken. Besonderes Gewicht legte er auf die Frage, wie aktuell der Heilige auch noch nach tausend Jahren ist. Galten die Jahre um das Jahr 1000 als "dunkle Zeit", so sei St. Gebhard eine Lichtquelle gewesen. Im Vordergrund seines Wirkens stand die Sorge um die Armen. Zudem waren für ihn die Bildung und die Vertiefung des Glaubens. Daraus ergaben sich dann auch Reformversuche an der damals schwachen katholischen Kirche.

Viele Helfer versorgen die Gäste aus Nah und Fern