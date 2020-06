Hornberg Drei vergiftete Katzen zitternd gefunden

Der Tierschutzverein Hornberg-Gutach, Tierärzte und die Hornberger Stadtverwaltung warnen laut Mitteilung ausdrücklich davor, das Gift im Außenbereich zu verwenden.

"Es versetzt die Nagetiere in eine Art Narkose und verringert ihre Körpertemperatur. Sie kühlen aus und erfrieren. Manche ersticken qualvoll an ihrem eigenen Speichel", schildert der Tierschutzverein die Folgen. Für Katzen, Hunde und alle anderen Tiere sowie für Menschen ist es aber genauso gefährlich, heißt es weiter.

Vorfälle können Tierschutzverein gemeldet werden

Bei dem Fund der drei mit Alpha-Chloralose vergifteten Katzen handelt es nicht um den ersten Fall, berichten die Tierschützer: Mehrere Katzen haben im Rubersbach in Hornberg dieses Gift schon aufgenommen. "Zuvor vergiftete Katzen konnten erfolgreich behandelt werden, weil der Tierschutzverein sehr schnell zur Stelle war", heißt es in der Mitteilung. Die Kosten für diese Behandlung liegen "im oberen dreistelligen Bereich pro Katze", heißt es.

Der Tierschutzverein Hornberg-Gutach fordert den- oder diejenigen, die das Gift im Außenbereich anwenden, dazu auf, "es umgehend zu entfernen, zumal es auch verboten ist".

Neben der Presse hat der Tierschutzverein auch die Polizei über die Vorfälle informiert.

Der Tierschutzverein Hornberg-Gutach nimmt Hinweise zu den Vorfällen unter der Telefonnummer 0178/3 01 42 02 entgegegen. Alpha-Chloralose ist laut dem unabhängigen Tierärzteportal www.fellomed.de ein Mäuse- und Rattengift, das Nagetiere in eine Art Narkose und verringert ihre Körpertemperatur. Bei kühlem oder kaltem Wetter sterben die Mäuse und Ratten an einer Unterkühlung. Das Gift wird meist in Köderform ausgelegt. Katzen und Hunde können sich nicht nur durch direkte Aufnahme des Köders vergiften, sondern auch, wenn sie die damit vergifteten Nagetiere fressen