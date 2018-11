Hornberg Die "Vielfalt des Lebens" in Versen darstellen

Die Jahreszeiten sind ein Element in ihren Gedichten, aber der Titel des Buchs verheißt es: die Vielfalt des Lebens mit all seinen Stationen und Umbrüchen von der Geburt bis zum Tod wird von Spraul in Versen betrachtet. Sie hat immer eine griffbereite "Zettelwirtschaft" in der Hosentasche, auf dem Eingebungen sofort notiert werden.

An Inspiration fehlt es der Dichterin nicht. Einmal war sie auf dem Heimweg von der Beerdigung einer lieben Nachbarin und verfasste ein Gedicht über das Abschiednehmen. Aber auch beim Putzen vom Heizraum oder kurz vor dem Einschlafen fallen Spraul Zeilen ein, die sie gleich niederschreibt. "Naja, manchmal halten sie nicht das, was sie versprechen und dann wandern sie in den Abfallkorb", bekannte die energiegeladene Dichterin, die auch malt. Zwei ihrer farbenfroh bemalten Steine hatte Spraul dabei. Ja, auch aus Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, könne Schönes entstehen, merkte das Multitalent an.

Manche Verse, wie die über das Schenken, fanden in dem Buch keinen Platz mehr und wurden von Karten vorgetragen. Die Freude am Dichten und Gestalten des Buches mache sie glücklich, erklärte Spraul. Außerdem seien die Begegnungen unter anderem bei Lesungen sehr schön. "Ich lerne viele nette Leute kennen", so die Dichterin. Verschmitzt erzählte sie, dass eine Leserin sie auf einen kleinen Druckfehler hingewiesen habe. Das findet Spraul toll, beweist es doch, dass ihr Buch sorgfältig gelesen wurde.

Das Buch "Aus der Vielfalt des Lebens" von Martha Spraul ist im Selbstverlag erschienen. Es kostet 14 Euro und ist erhältlich bei den Buchhandlungen Aberle in Hornberg und Streit in Hausach, im Hotel "Schöne Aussicht" und in der Hornberger Mediathek.