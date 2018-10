Hornberg Die Menschen dürfen stark und schwach sein

Im Anschluss erzählten beide im Gespräch mit Moderator Kimmich wie ein gutes Selbstwertgefühl im Sport zu Erfolg führen kann. RSV-Trainer Frieder Blum ging darauf ein, dass es auch Mitglieder, die vielleicht weniger erfolgreich sind, aber trotzdem viel Spaß am Kunstradfahren haben. "Dafür steht die Solidarität im Fokus", betonte Blum.

Hokema fragt sich auch, was die Hornberger von dem Ostfriesen denken

"Mein Selbstwertgefühl geht beim Sport für gewöhnlich in den Keller", begann Hokema seinen Vortrag. Gott meine es jedoch mit allen gut. Oft fühle der Mensch sich unsicher, weil er sich im Vergleich mit anderen schlechter bewertet. "Ich frage mich auch, was die Hornberger wohl von dem Norddeutschen denken", sagte der OIdenburger.

In Bezug auf den Theologen Dietrich Bonhoeffer meinte Hokema aber, dass Menschen ruhig stark und schwach zugleich sein dürfen. Niemand werde von Gott fallen gelassen, weil er dunkle Gedanken habe. In Jesus habe er den Menschen, so Hokema, gesagt: "Ich bin auf deiner Seite." Es sei schade, dass viele glauben, "Gott würde jeden überwachen", viel mehr könne man ihm vertrauen, endete der Freikirchler.

Im Anschluss an den Vortrag gab es für die Gastgeber und Zuhörer die Möglichkeit, sich gemeinsam bei Getränken und Snacks auszutauschen. Nach dem Vortrag "Beziehunsgsweise" am Montag, geht es heute, Dienstag, mit der Veranstaltung "Gott ist überall" weiter (siehe Infokasten).

"Happy End": Das Leben, der Tod und die Ewigkeit, am Mittwoch, 31. Oktober "Leib und Seele – Ganz Gesund": Wie geht das?, am Donnerstag, 1. November "Gottverlassen": Umgang mit Leiderfahrungen, Freitag, 2. November "Heimat und Geborgenheit": Im Glauben zu Hause sein, am Samstag, 3. November Alle Themenabende finden bei freiem Eintritt in der Hornberger Stadthalle statt