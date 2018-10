Hornberg Die Kleintiere faszinieren auch den Laien

Hornberg. Italienische Mövchen, Elsterpurzler, Starblasse, Amrocks, Pfeifgänse und Appenzeller Spitzkappen, dazu die Garde der Englischen Schecken: Hätte die britische Harry-Potter-Autorin Joanne K. Rowling für ihre magischen Geschöpfe noch einige weitere Namen gebraucht, sie wäre bei den Kleintierzüchtern in der Hornberger Festhalle bestimmt fündig geworden.

Wo sich dem interessierten Laien bei längerer Betrachtung der verschiedenfarbigen Rassen mitunter die in Punktedifferenzen ausgedrückten Wertungsunterschiede noch erschlossen, mussten beispielsweise die rein weißen "italienischen Mövchen" schon sehr genau unter die Lupe genommen werden. Die Traummaße des zierlichen Mövchens sind natürlich 33-33-33: Das heißt, ein Mövchen "von Welt" zeigt exakt ein Drittel Bein, ein Drittel Körper und ein Drittel Köpfchen. Letzteres gerne kantig und mit einer kleinen Wamme unter dem Schnabel. Dazu muss sich vor der nicht zu üppigen Brust ein Chapeau-Rüschen ausbilden – dann steht der Prämierung mit dem Urteil "nach dem derzeitigen Zuchtstand vorzüglich" nichts mehr im Wege.

Ob die mit so viel Lorbeeren überschütteten Tiere um ihren Star-Status wissen? Das beste Kaninchen der Ausstellung (hervorragende 96,5 von 100 Punkten) mümmelte jedenfalls recht selbstbewusst an seiner Karotte und zeigte großes Interesse an der Kamera des Reporters.