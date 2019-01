Hornberg Die Kanone steht für Zugehörigkeit

Die in seinem Grußwort hergestellte Assoziation der Jahreslosung und dem Logo ausgerechnet eines Geschützes sorgte für Heiterkeit. Schließlich werden mit einer Kanone aber auch freudige Nachrichten angekündigt, so der einhellige Tenor. Belustigung löste auch der Firmenname "Glasdekore Teufel", dem Hersteller des Logos, aus. "Hat sich die Stiftung also mit dem Teufel eingelassen", scherzte Scheffold.

In Anspielung auf die Bezugnahme von Schellinger-Pusler auf das Hornberger Schießen, lud der Bürgermeister dazu ein, die Freilichtbühne im Sommer zu besuchen. Einen ersten Vorgeschmack auf eine der zahlreichen Versionen gab der Historische Verein: Joachim Hirt trug die Moritat mit dem Leierkasten vor. Viel Applaus erhielten die Schüler der Jugendmusikschule, die den Festakt musikalisch stimmig umrahmten.

Das Evangelische Stift Freiburg ist ein überregionales gemeinnütziges Sozialunternehmen. In Hornberg bietet das Stephanus-Haus 59 Pflegeplätze im familiären Wohngruppenmodell. Im August 2018 ging die Tagespflege in Betrieb. In direkter Nachbarschaft zum Hornberger Rathaus wird 15 Tagesgästen ein vielfältiges Betreuungsprogramm angeboten. Weitere Informationen zu beiden Einrichtungen gibt es im Internet unter www.aph-hornberg.de