Hornberg Der Unimog schließt eine Lücke

Besonders ging Staiger auf die Bedeutung des neuen Fahrzeugs bei den unzähligen Sanitätsdiensten, die "Helfer-vor-Ort-Gründung" und die für 2018 geplante Kooperation mit der Bergwacht Schwarzwald ein. Diese sei von besonderer Bedeutung, da die nächsten Stützpunkte der Bergwacht in Offenburg und in Furtwangen sind. Anschließend ging Markus Müller, Bereitschaftsleiter, die Anwesenden auf die Bedeutung des Bevölkerungsschutzes ein. Nach dem Ende des kalten Kriegs sei der Katastrophenschutz im Bewusstsein der Bevölkerung in den Hintergrund geraten. Das änderte sich erst mit dem Terroranschlag am 11. September 2001.

Die Fragerunde und der gemütliche Ausklang rundeten einen für alle Seiten gelungenen Nachmittag ab und stimmten auf die offizielle Fahrzeugweihe beim Hornberger Stadtfest 2018 ein.