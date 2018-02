Hornberg Der Eintritt ins Freibad wird teurer

Die Gebühren-Erhöhung ist mit der allgemeinen Preissteigerungsrate sowie mit der künftig besseren Ausstattung des Freibads begründet worden. Zum Vergleich: Die Einzelkarte für einen Erwachsenen kostete im Jahr 2017 in Triberg drei Euro, in Schiltach 3,30 Euro, in Haslach 3,70 Euro sowie in Steinach, Biberach oder Zell 3,50 Euro. Bei der Anpassung werde, so der Beschluss, auf ein ausgewogenes Verhältnis zwischen den einzelnen Kartenarten (Einer-, Zehner-, Jahreskarte) sowie zwischen den unterschiedlichen Nutzerguppen geachtet. Die letzte Anpassung der Gebühren war zur Badesaison 2011/2012 erfolgt.