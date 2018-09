Hornberg Der Abschied fällt schwer

Dass sie in Hornberg mehr als 40 Jahre lang wohnen würden, hätte Margot Lang nicht gedacht, als sie 1975 nach ihrer ersten Dienstprüfung als Lehrerin an der Wilhelm-Hausenstein-Schule zu unterrichten begann. "Die Arbeitsbedingungen in der Schule waren sehr angenehm", berichtet Lang. Sie habe sehr offene Eltern kennengelernt und mag als Städterin den ländlichen Charakter Hornbergs. "Nach zwei, drei Jahren wollte ich eigentlich weg", lacht die 65-Jährige, die aus Rastatt stammt.