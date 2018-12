Hornberg Den Alltag der Menschen im Blick

Mit dem Gedicht "Von des Gärtners Lust" blickte Hagmeyer – in Anspielung auf den Obst- und Gartenbauverein – auch humorvoll auf die Tücken der geliebten Gartenarbeit. Auch beleuchtete er das Schicksal der Äpfel: "Ist seine Zeit auch abgemessen, so oder so, er wird gefressen".

Ganz andere Töne schlug Hagmeyer an, als er von der Begegnung zweier Senioren an Neujahr berichtete. Sie ist Witwe und er ist Witwer. Nach anfänglicher Skepsis ihrerseits treffen sich beide – und verbringen fortan jeden Tag miteinander. Herzerwärmend war auch ein Brief einer Enkelin, die an ihre verstorbene Großmutter schreibt.

Zum Abschluss landeten die Zuhörer wieder in der Adventszeit. Statt nur "Kerzle" anzuzünden und Glühwein zu trinken, sollten die Menschen gerade in dieser Zeit "Herz zeigen" und sich denen widmen, den es schlechter geht, lautete die Botschaft, bevor Bürgermeister Siegfried Eckert Hagmeyer in Reimform für die Lesung dankte.

Über die Autoren Walter Fröhlich und Alfred Heizmann gibt es auch Infos auf der alemannisch-sprachigen Version der Internet-Enzyklopädie Wikipedia: www.als.wikipedia.org.