Hornberg "Das ist schon eine Herausforderung"

Auch die Vorgeschichte zeigt, wie erfolgreich die Hornberger sind, denn sie haben im vergangenen Sommer für eine Sensation beim Landeswettbewerb in Offenburg gesorgt. Dabei traten die Gemeinschaften des Roten Kreuz gegeneinander an und bei einem Leistungsvergleich konnten die jeweiligen Leistungsabzeichen errungen werden. Der Ortsverband Hornberg-Gutach trat gleich mit zwei Mannschaften an und errangen den zweiten und dritten Platz. Das hat es in der langen Tradition des Landeswettbewerbs noch nicht gegeben. Sieger war der Verband aus Grenzach-Wyhlen. Dieser Ortsverband kann jedoch den diesjährigen Wettbewerb nicht, wie es traditionell üblich wäre, ausrichten.

Mit einer Vorlaufzeit von einem halben Jahr statt einem ganzen, erklärte sich der Ortsverband Hornberg-Gutach bereit, den diesjährigen Wettbewerb am Samstag, 7. Juli, auszurichten. "Das ist schon eine Herausforderung", so Patrik Staiger vom DRK. "Obwohl das Stadtfest mit der Einweihung des neu erworbenen Unimog schon zwei Wochen später stattfindet, stand für uns außer Frage, dass wir das machen werden". 15 Mannschaften werden antreten, die Anmeldungen sind noch nicht abgeschlossen. Jede Mannschaft besteht aus fünf oder sechs Teilnehmern und einem Betreuer.

An insgesamt 20 Stationen wird das Wissen der Gruppen abgefragt und in aufwendigen Szenarien geprüft. Damit die Wegstrecken und topografischen Gegebenheiten besser gemeistert werden können, wechseln sich Aktions- und Pausenstationen ab.