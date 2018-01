Die Spendenphase dauert bis zum 13. März. "Bis dahin kommt es darauf an, möglichst viele weitere Einzelpersonen für unser Projekt zu begeistern", so Reinbold und wirbt: "Bereits mit einer einmaligen Spende in Höhe von fünf Euro können Personen Förderer für den Kinderaktivitätsbereich in unserem Freibad werden."

Das Crowdfunding-Projekt erklärt Reinbold so: "Für jede Einzelperson, die mindestens fünf Euro spendet, gibt s die Volksbank fünf Euro dazu. Unsere Zielsumme liegt bei 5000 Euro." Diese muss laut Reinbold bis zum 13. März erreicht werden, um von der Volksbank Mittlerer Schwarzwald die genannten fünf Euro pro Spender zu bekommen.

Neben viele guten Gesprächen gelang es dem Förderverein auf dem Weihnachtsmarkt auch wieder, weitere Vereinsmitglieder zu gewinnen.

"So war die Entscheidung ›mitten drin‹ also auch in diesem Jahr wieder genau richtig", freut sich Reinbold.

Weitere Informationen: Im Internet unter https://voba-msw.viele-schaffen-mehr.de/Freibad.