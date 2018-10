Hornberg Brand an Freilichtbühne prekär

Hornberg. Rund 80 Brandschützer der Hornberger Wehr mit der Abteilung Niederwasser und der Werkswehr von Duravit probten dort den Ernstfall.

Übungsannahme war ein Dachstuhlbrand des Bühnengebäudes, verursacht durch Feuerwerkskörper und Bestandteile der Kanonenladung. Unklar war, ob sich Personen in dem Gebäude aufhielten und verletzt waren.

Beengte Straßenverhältnisse und für die Wehr neue Problemsituationen forderten überlegtes und schnelles Handeln. Schon bei der Anfahrt der Einsatzfahrzeuge zeigte sich, wie wichtig es ist, dass die Straße "Am Storenwald" frei gehalten wird. Nur hintereinander konnte angefahren werden. Die Fahrzeuge des Roten Kreuzes parkten in der Schlossstraße unterhalb, was einen Rettungsweg über den Pfad am Spielplatz bedeutet.