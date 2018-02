Hornberg Bigband und böhmische Blasmusik

Reich ist bereits seit 2001 Dirigent der Blaskapelle "Schwarzwaldschlawiner" aus Villingen-Schwenningen und leitet seit 2016 auch die "Biraböhmische Blasmusik" in Schömberg. Dazu spiele er selbst Flügelhorn und Posaune, "allerdings nicht mehr im Verein, sondern nur noch als Aushilfe", wie er lachend erzählt, denn Aushelfen soll er recht häufig und er macht es immer gerne. So sei er zwar nicht täglich, aber "schon ziemlich oft" für sein Hobby unterwegs, gibt er an. Im Hauptberuf ist Reich als Handelsvertreter tätig.

"Sehr angenehme Musiker"

"Ich freue mich auf diesen ersten Auftritt im April und auch auf die gemeinsame Arbeit mit der Trachtenkapelle", sagt Reich. "Es handelt sich, wie ich bei den Probe-Dirigaten im vergangenen Jahr feststellen durfte, um sehr angenehme Musiker."

Das Jahreskonzert in der Stadthalle Hornberg beginnt am Samstag, 21. April, um 20 Uhr. Der erste gemeinsame Auftritt der Trachtenkapelle Niederwasser mit dem neuen Dirigenten wird dann am 1. Mai in Nussbach stattfinden.

Bevor dies alles so kommt, wird er aber erst einmal seinen Geburtstag feiern: Am 22. März wird Klemens Reich 64 Jahre alt.

Der MV Niederwasser ist im Jahr 1903 gegründet worden. Vor dem Zweiten Weltkrieg zählte er bereits rund 100 Mitglieder. Nach dem Neuanfang 1946 übernahm Karl Hock die musikalische Leitung, Hermann Dold wurde zum Vorsitzenden gewählt. Nachfolger waren seit 1963 Erich Läufer, seit 1984 Helmut Lauble. 1976 erfolgte die Umwandlung in eine Trachtenkapelle, die in Schwarzwälder Tracht auftritt. 2003 feierte der Verein sein 100-jähriges Bestehen mit einem großen Jubiläumskonzert in der Stadthalle Hornberg. Seit 2004 führt mit Claudia Lauble-Plewa zum ersten Mal eine Frau den Verein.