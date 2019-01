Hornberg Berge aus aller Welt sind zu Gast

Hornberg. Den Auftakt machte das Jugendorchester des MTV. Spielten in den vergangenen Jahren noch Gastkapellen beim Jahreskonzert, hatte jetzt erstmals der eigenen Musikernachwuchs seinen großen Auftritt. Für Dirigentin Luisa Köhnlein war es der letzte Auftritt mit den Jugendlichen. Sie gibt nach mehr als zwei Jahren die Leitung des Ensembles ab.

Die jungen Musiker setzten gekonnt das Konzertmotto um: Die Stücke "Big Sky Ouverture" und "Tanoan Echoes" führte die Zuschauer in die Berge Nordamerikas. Mit "Highlights From Brother Bear" brachten die jungen Reichenbach verschiedene Melodien aus dem Disney-Film "Bärenbrüder" in die Stadthalle und erhielten viel Applaus vom Publikum.

Musikalische Zugfahrt durchs Gebirge