Hornberg "Bereit sein, die Dinge zuzuspitzen"

Hornberg. Nach der Ehrung von Erich Haas für 60-jährige Mitgliedschaft in der SPD (wir werden noch berichten) umriss Breymaier zunächst regionale Projekte der Landes-SPD in den Großstädten, wo der Partei viele Wähler zu den Grünen oder zur AfD abgewandert waren. Sie reflektierte aber auch offen parteiinterne Prozesse wie die Entstehung der Landesliste und wie man diese steuern könnte, um mehr Frauen und junge Menschen in die Parlamente zu bekommen und dem Anspruch, eine Mitmach-Partei zu sein auch auf dieser Ebene gerecht zu werden.

Ein Modell sei, Kreisverbände finanziell zu fördern, in denen sich Frauen für eine Kandidatur bereit erklärten. Dies stieße sicher nicht bei allen auf Gegenliebe. Aber die Partei müsse generell bereit sein, in der politischen Diskussion auch einmal Dinge bewusst zuzuspitzen. Spontan unterbrachen die Parteimitglieder die Rednerin an dieser Stelle ihres Vortrags. In der lebhaften Diskussion mit den gut 50 Genossen hatte die Landesvorsitzende den schwierigen Grat zwischen Angriff und Defensive zu beschreiten und schlug sich dabei auch dank ihrer über 30-jährigen Gewerkschaftsvergangenheit wacker.

Fehlleistungen der Berliner Parteispitze wie der Beweis mangelnden Fingerspitzengefühls in der Causa Maaßen wurden klar konstatiert, gleichzeitig stellte Breymaier ebenso klar die SPD-Erfolge in der GroKo-Politik der letzten Wochen heraus. Details wie die hohe Bemessungsgrenze beim von der CDU durchgesetzten Baukindergeld seien bestenfalls ärgerlich, die Mitnahmeeffekte durch Gutverdiener vielleicht vernachlässigbar, wenn am Ende des Tages andernorts bezahlbarer Wohnraum frei werde. Überhaupt seien Wohnraum und Mobilität nicht erst seit der Diskussion um Dieselfahrverbote neben der Rente die wichtigen, von der SPD zu besetzenden Themen der kommenden Jahre.