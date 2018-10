Hornberg Beim Löschen Freundschaft erleben

Hornberg/Bischwiller (red/lst). Aus Hornberg nahmen neun Jugendliche, darunter drei Mädchen, teil, berichtet Peter Reeb, Städtepartnerschaftsbeauftragter in Hornberg. Als Betreuer begleiteten Carsten Krämer (Jugendwart), Hanna Kienzler, Bernd Achstetter, Simon Dobler, Tobias Dobler, Rouven Aberle, Norman Krämer, Adrian Pfister und Matthias Mink (stellvertretender Jugendwart) den Feuerwehr-Nachwuchs. Gemeinsamen fuhren die Hornberger mit den Einsatzfahrzeugen der Freiwilligen Feuerwehr Hornberg, dem LF 16 TS, dem Mannschaftstransportwagen MTW und den Gerätewagen Transport (GW T) nach Bischwiller im Elsass.

Deutsche und Franzosen arbeiten zusammen

Nachdem die Jugendlichen über die Funktionen und Einsatzmöglichkeiten der französischen Fahrzeuge und dem Hornberger TLF 16 TS informiert wurden, übten sie zwei Wasser-Löschangriffe und einen Schaum-Angriff auf ein "brennendes" Fahrzeug. Der Fahrer des Einsatzwagens war Sébastien Stein, der Einsatzleiter Alain Hecht. Hierbei wurde festgestellt. dass sie Wasserentnahme aus den Hydranten in Frankreich für deutsche Systeme nur mittels speziellem Verbindungsstück möglich ist und die Feuerwehren in Frankreich ihre Fahrzeuge nicht nach Deutschland mitbringen dürfen, heißt es in der Mitteilung. Die Jugendfeuerwehr Bischwiller plant derzeit für das kommende Jahr einen Besuch in Hornberg.