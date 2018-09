Hornberg Bei Wind und Wetter unterwegs

Hornberg (red/lst). Die zwölfköpfige Gruppe war laut Mitteilung in einem Hotel bei Holzgau untergebracht. Roßgumpenalm: Nach der Anreise am Samstag startete die Gruppe die erste Wanderung über die Holzgauer Hängebrücke zur Roßgumpenalm. "Bei etwas feuchtem Wetter waren die Hornberger froh, als sie sich in der beheizten Alm mit Kaiserschmarrn und anderen Spezialitäten stärken und aufwärmen konnten", berichtet der SWV. Frisch gestärkt und beibesserem Wetter beschloss der Großteil der Gruppe entlang des Lechwegs bis zum Hotel zu wandern, während die anderen die Autos holten. Danach genossen sie die Zeit bis zum gemeinsamen Abendessen bei Wellness oder einer kleinen Tunneltour. Bernhardseckhütte: Den zweiten Tag starteten die Wanderfreunde bei nebligem, aber trockenem Wetter und fuhren mit dem Jöchelspitz Sessellift zur Bergstation. Dort ging es zunächst auf dem Wanderweg hinauf zum Bergheumuseum und weiter über den Alpenrosensteig zur Bernhardseckhütte. Unterwegs stellten die Hornberger leider fest, dass sie sich für den falschen Weg zur Hütte entschieden hatten, da der Steig, der auch den Schafen als Weg dient, matschig und dreckig war. Mit dreckigen Schuhen und etwas abgekämpft erreichte die Gruppe zur Mittagszeit die Bernhardseckhütte. Nach der Rast ging es hinunter nach Elbigenalp. Ein Höhepunkt war – nicht für die drei Jugendlichen – der Abstieg: Die Gruppe beschloss nämlich, mit der Sommerrodelbahn "Wally-Blitz" zu fahren. Schlegelkopf-Petersboden: Frisch ausgeruht ging es am dritten Tag mit dem Bus nach Lech. Die Hornberger fuhren dort zunächst mit der Gondel nach Oberlech und dann mit dem Sessellift in das Wandergebiet Schlegelkopf-Petersboden. Die Wanderung führte über die Kriegeralpe Richtung Butzensee steil hinauf zum Mohnenfluhsattel. Dort trennte sich die Gruppe. Während die Gipfelstürmer noch auf die Mohnenfluh kletterten, wanderten die anderen schon mal voraus über den Auenfeld-Sattel nach Bürstegg.

In der urigen Alpe Bürstegg bei Most und Vesper kam die Gruppe wieder zusammen. Dort schöpften die Wanderer neue Kraft für den letzten Teil der Tour. Da das Wetter mittlerweile schlechter geworden war, bewältigten sie den Abstieg zur Bushaltestelle bei Regen. Nach der Rückfahrt ins Hotel wärmten sich die Bergfreunde in der Sauna und der Dampfgrotte auf. Königsetappe: Die Königsetappe stand am vierten Tag auf dem Programm. Mit dem Wanderbus fuhr die Gruppe nach Kaisers auf 1500 Meter Höhe. Ziel war die Frederic-Simms-Hütte mit Talüberquerung und Abstieg nach Stockach. Zunächst führte der Wanderweg gemütlich ins Kaisertal zur Kaiseralm. Weiter ging es stetig ansteigend ans Talende, bevor der steile Anstieg auf das 2585 Meter hoch gelegene Kälberlahnzugjöchl anstand. Über eine kleine Kletterpassage und einen steilen Abstieg erreichten die Wanderer nach circa fünf Stunden Gehzeit die Alpenhütte auf 2002 Metern und legten eine Rast ein.

Anschließend meisterte der SWV noch den Abstieg mit knapp 1000 Höhenmetern durch das Sulzbachtal. Bei der Sulzalm gönnten sich die Wanderfreunde einen kurzen Halt, bevor der Weg hinunter zum Hotel durch mehrere Felstunnel angegangen wurde. Nach acht Stunden Wanderzeit und 1200 Metern Anstieg sowie 1600 Meter Abstieg traf die Truppe müde, aber zufrieden im Hotel ein. Rüfikopf: Am Abreisetag fuhren die Hornberger nochmals nach Lech. Steil nach oben ging es mit der Seilbahn "Rüfikopf". Ziel der Abschlusstour war die 2632 Meter hohe Rüfispitze. Der Weg führte hinunter zum Monzabonjoch und dann entlang des Grats zum Gipfelaufbau. Der letzte Teil verlief über steiles Gelände mit einigen Kletterpassagen hinauf zum Gipfel. Belohnt wurde die Gruppe mit einem Rundumblick. Nach dem Abstieg ging es weiter zum Monzabonsee und zur Monzabonalpe. Über den Flexenpass wurde am Nachmittag die Heimfahrt angetreten. Beim Abschluss im Unterwirtshäusle ließen die Hornberger die Wandertage ausklingen.