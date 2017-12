Hornberg Barrierefrei den Urlaub genießen

Dem Lob schloss sich Hornberg Bürgermeister Siegfried Scheffold an. "Leader ist ein Programm für die Entwicklung des ländlichen Raums. Die Maßnahmen am und im Landhaus Lauble sind ein hervorragendes Beispiel dafür, wie Impulse, die sich ohne Förderung schwer tun würden, realisiert werden können."

Es gehe darum, dass sich starke Betriebe im qualitativen Bereich weiter verbesserten, da der Tourismus mit seiner speziellen Art von Arbeitsplätzen ein wichtiger Faktor für Hornberg sei. Der Bürgermeister erinnerte nicht ohne einen gewissen Stolz daran, dass die Geburtsstunde der Ausbaumaßnahmen im Sitzungssaal des Rathauses gewesen sei.

Bernd Jacobs, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Haslach-Zell, stellte in der Feierstunde das Engagement Laubles heraus: "Die Förderung und Finanzierung ist das eine, der unternehmerische Mut das andere." In dem konkreten Fall habe man zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, so der Sparkassenchef. Es habe spannende Gespräche gegeben, in deren Verlauf klar geworden wäre, keine halben Sachen machen zu wollen. "Hut ab vor dem, was Sie sich auf die Agenda nehmen", zollte er den Leistungen Laubles Respekt.

Dieser bezeichnete den Ausbau des barrierefreien Eingangsbereichs und Gästezimmers als das bisher größtes Investitionsprojekt. "Ohne die Leader-Maßnahmen hätte ich die Baumaßnahmen nicht gestemmt", betonte er. "Wir wollen kein Wellnesshotel auf höchstem Niveau werden, sondern setzen weiter auf Urlaubsgäste und Senioren als bodenständigen Grundstock", so Lauble. Als derzeit größtes Problem bezeichnete er die Personalgewinnung in der Hotel- und Gastronomiebranche, den auch seine Kollegen spüren würden.

Auch wenn Lauble bereits mit weiteren Ausbaumaßnahmen wie einer erweiterten Terrasse, einem Hallenschwimmbad und erweiterten Wellnessbereich liebäugelt: In den nächsten drei Jahren soll es eine Investitionspause geben – Renovierungsmaßnahmen ausgenommen.