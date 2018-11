Hornberg AV brilliert ein weiteres Mal

Hornberg steht mit 22:0 Punkten unangefochten auf dem ersten Tabellenplatz der Bezirksklasse Arge.

In der Gewichtsklasse bis 57 Kilogramm hatte der Hornberger Orlando Chantara keinen Gegner und wurde somit zum kampflosen Sieger. Im Schwergewicht hatte Radu Vition mit seinem Gegner Hannes Pietrek keine Mühe, er legte ihn nach einer Minute problemlos auf die Schulter. In der Klasse bis 61 Kilogramm hatte Yannick Zanger einen schweren Stand gegen den erfahrenen Valentin Radu, der Zanger immer wieder auskonterte, so dass es am Ende einen Überlegenheitssieg für den Vöhrenbacher gab. Benny Renkert hatte in der Klasse bis 98 Kilogramm gegen den Siegringer der Vöhrenbacher Jonas Schätzle einen schweren Stand und verlor am Ende ebenfalls mit technischer Überlegenheit. Der Hornberger Trainer, Robert Miuti rang in der Klasse bis 66 Kilogramm. Er machte mit schönen Griffaktionen, kurzen Prozess mit seinem Gegner Christian Fix und besiegte ihn mit 16:0 Punkten. Aaron Klittich hatte in der Klasse bis 86 Kilogramm mit Christian Fehrenbach einen recht unerfahrenen Gegner gegen sich, Klittich gewann nach knapp drei Minuten mit technischer Überlegenheit. In der Klasse bis 71 Kilogramm im Freistil musste Jan Hassis gegen den sehr stark aufringenden Lorenz Vorpichler antreten. Hassis kämpfte stark, musste sich aber nach sechs harten Minuten mit 6:14 Punkten geschlagen geben. Benny Inthasane hatte in der Klasse bis 80 Kilogramm mit seinem Gegner Jonas Pietrek wenig Mühe und besiegte diesen nach 2 Minuten 40 Sekunden auf Schulter. Im letzten Kampf des Abends musste Aurelian Leciu in der Gewichtsklasse bis 75 Kilogramm antreten. Mit Fabian Schätzle hatte er einen starken Gegner gegen sich. Schätzle war nur auf Abwehr und Schadensbegrenzung bedacht, setzte sich aber den Griffen von Leciu nicht zur Wehr, so dass es am Ende einen technischen Überlegenheitssieg für den Hornberger gab.