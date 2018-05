Hornberg Anspruchsvolle Kurven mit Aussicht

Darum sind im Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord sogenannte Singletrails geplant. Sie sind ausschließlich für Mountainbiker konzipiert. Im Ortenaukreis sind sieben solcher Strecken geplant. Natürlich gibt es auch auf ihnen Berührungspunkte, beispielsweise mit Wanderern, und darum appellierte Bürgermeister Siegfried Scheffold: "Nehmt Rücksicht aufeinander." Im Normalfall funktioniere das Miteinander der verschiedenen Gruppen, nur hin und wieder gebe es Ausreißer.

Seit 2015 läuft die Planung

Die Idee zu dem einzig für Mountainbiker gedachten Weg gab es in Hornberg schon seit längerer Zeit und so war die Gemeinde 2015 gleich dabei, als das Mountainbike-Projekt des Ortenaukreises publik wurde. Die Stadt bekam den Zuschlag für das "Mountainbike-Eldorado". Die Gemeinde Hornberg hat die Strecke mit der Hilfe von Ferdinand Hug von "Faißt-Bike-Sport" und Förster Martin Flach ausgearbeitet. Dabei wurde darauf geachtet, dass der Weg durch den Hornberger Stadtwald führt, was bei der Umsetzung von Vorteil war. Für die Stadt war Beate Brohammer federführend am Projekt beteiligt.

Die Stadt braucht solche touristischen Höhepunkte, so Scheffold. Er hoffe, dass der

Weg mit spektakulären Aussichten von Einheimischen und Gästen gut angenommen werde.

Sascha Hotz hat den Weg von der Seite des Ortenaukreises konzipiert und begleitet, er war auch für die Beschilderung zuständig. Er komme aus Freiburg, das bekannt für seine Mountainbikestrecken sei, informierte er. Dem Felsentrail zollt Hotz jedoch Respekt. Die Kurven seien anspruchsvoll und die Landschaft spektakulär. Sein Lob gilt auch allen Beteiligten in Hornberg.

Hotz erklärte, es sei nicht immer einfach, alle Involvierten, wie beispielsweise Naturschützer, Besitzer und Vereine von so einem Projekt zu überzeugen. In Hornberg habe er das Gefühl, dass die Beteiligten an einem Strang ziehen. "Alles war perfekt vorbereitet, ich musste fast nur noch beschildern", lobte er. Er wies daraufhin, dass der Weg recht anspruchsvoll sei, an die Warnschilder sollten sich die Mountainbiker unbedingt halten und gegebenenfalls ihr Rad schieben.

Zusammenarbeit mit dem Naturpark

Der Felsentrail ist in Zusammenarbeit mit dem Verein Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord entstanden und wurde durch ihn gefördert und begleitet. Yvonne Flesch dem Verein begründete das damit, dass es ein Ziel des Naturparks sei, Angebote für Gäste und Einheimische und eine touristische Infrastruktur zu schaffen, die naturorientiert konzipiert ist.

Das beschilderte Mountainbikewegenetz im Schwarzwald ist mehr als 8000 Kilometer lang. Die Stadt Hornberg ist gut integriert, sodass Touren in jede Richtung möglich sind. In der Tourist-Info ist eine Karte mit Tourenvorschlägen erhältlich.