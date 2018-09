Hornberg Als erstes ist die Internetseite dran

Wie geht es nun weiter? Jeder kann dem Stadtmarketing-Kreis beitreten und ist zur Mitarbeit aufgerufen. In 2019 trifft man sich viermal im Jahr oder aus besonderem Anlass zum Austausch und zur Bildung von Projektgruppen. Wichtig ist, dass ein gutes Projekt in absehbarer Zeit "auf die Straße und damit unter die Leute gebracht wird". Dabei wird Wert darauf gelegt, dass mit dem Gemeinderat und der Stadt vertrauensvoll zusammengearbeitet wird. Man darf gespannt sein, was dabei herauskommt. Auf jeden Fall sind alle Verantwortlichen guten Mutes und freuen sich auf Hornbergs Zukunft.

Der ins Leben gerufene Stadtmarketing-Kreis Hornberg besteht derzeit aus 14 Gewerbetreibenden, Vereinsvertretern und Bürgern. Diese haben sich zum Ziel gesetzt, die Stadt in Bezug auf Weiterentwicklung in allen Bereichen voranzubringen. Bei zwei Zusammenkünften im März wurde eine erste Ideensammlung unter dem Gesichtspunkt "Vision und Mission" erstellt. Dabei war die professionelle "Agentur für innovatives Stadtmarketing Meyer und Koch" aus Endingen eine wertvolle Unterstützung und Begleitung. Gleichzeitig wurde eine Stabsstelle für die organisatorische Planung, Arbeit und Durchführung eingerichtet. Es ist die erweiterte Tourist-Info auf dem Rathaus mit Beate Brohammer an der Spitze. Viermal im Jahr finden Zusammenkünfte des Gremiums statt, auf denen alles, was an Projekten gesammelt und erdacht wurde, eingehend beraten, besprochen und auf seine praktische Umsetzbarkeit geprüft wird. Ziel ist es dann, entsprechende Veranstaltungen und Projekte anzubieten und durchzuführen.