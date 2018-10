Hornberg Achter Sieg in Folge

Diesmal war Gastgeber AB Aichhalden III chancenlos und musste sich mit 8:24-Punkten geschlagen geben. Somit steht Hornberg weiterhin auf Platz eins der Tabelle. Die AV-Riege hat vier Punkte Vorsprung auf den KSV Vöhrenbach, der mit 12:20 gegen den AV Hardt verlor.

In der Klasse bis 57 Kilogram trat für Hornberg wiederum Orlando Chanthara an. Der unerfahrene Ringer, musste sich nach 1 Minuten 30 Sekunden Marcel Abele geschlagen geben. Radu Vition in der Klasse bis 130 Kilogramm hatte es diesmal wieder leicht, sein Gegner ließ sich nach nur fünf Sekunden auf die Schulter legen.

In der Klasse bis 61 Kilogramm stellte Hornberg keinen Gegner und somit nahm Bali Amiri von Aichhalden die Punkte kampflos mit. Benny Renkert hatte in der Klasse bis 98 Kilogramm mit seinem Gegner auch keine Probleme und legte diesen nach nur 24 Sekunden auf die Schulter. AV-Trainer Robert Miuti rang in der Klasse bis 66 Kilogramm, in der Aichhalden keinen Gegner stellte. In der Freistilklasse bis 86 Kilogramm kämpfte Balasz Molnar aus Hornberg gegen Philipp Rogg. Beide lieferten sich einen harten Fight. Molnar ging mit 7:0 in Führung, musste aber etwas unglücklich zum Schluss drei Punkte abgeben.