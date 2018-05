Hornberg Abschied von "Egerländer Gold"

Zudem ist Gronert der Meinung, es sei bekanntermaßen besser, dann aufzuhören, wenn alles gut laufe und das Feuer noch brenne und nicht erst, wenn die Meinung vorherrsche: "Jetzt wäre es aber wirklich an der Zeit, dass die endlich aufhören."

Über einen zu beobachtenden Wandel in der Blasmusik-Szene könne man lange philosophieren und eine größere Diskussion über diese Thematik solle unbedingt einmal aufgegriffen werden. "Ich war immer ein bedingungsloser Freund und Verfechter gepflegter Blasmusik in großer gedoppelter Besetzung, wie Rolf Schneebiegl, Ernst Mosch, Michael Klostermann, und andere, und werde dies wohl auch immer bleiben", so Gronert. Leider erführen solche Orchester nicht mehr die ihnen gebührende Wertschätzung, fährt er fort. Dies würden nicht zuletzt die geringen Auftrittsengagements auch sehr renommierter Profi-Orchester in diesem Bereich belegen.

Weitere Auflösungen sind zu befürchten

Weitere Kapellen-Auflösungen in der Vergangenheit und nahen Zukunft hätten diesen Umstand belegt beziehungsweise würden dies weiterhin belegen. Der Wandel bleibe auf jeden Fall spannend und Gronert hofft, dass es auch in Zukunft noch "große" böhmische Orchester geben werde, welche abseits von Party und Festival-Gaudi die böhmische Blasmusik zelebrieren und in ihrer Ursprünglichkeit erhalten werden.

"Ich persönlich werde, allein schon aus beruflichen Gründen, selbstverständlich der ›Blasmusik-Szene‹ erhalten bleiben, sei es als Tonmeister, Dirigent meines MV Harmonie Sulzbach, insbesondere natürlich in der weiter intensivierten Zusammenarbeit mit Anton Gälle und seine Scherzachtaler Blasmusik und vor allem auch weiterhin als Komponist, Arrangeur und Verleger von Blasmusik-Werken bei EGOTON-Tonstudio, Label und Musikverlag", so Gronert. Es ende nur das Projekt "Egerländer Gold" nach 21 Jahren.

Da er persönlich der "Szene" treu bleibe, sei es schon denkbar, dass irgendwann etwas neues entstehe. Dann aber in anderer Form und unter anderem Namen. Es gebe aber diesbezüglich aktuell keine konkreten Pläne. Es gelte die Weisheit: "Wenn eine Tür zu geht, öffnet sich irgendwo und irgendwann eine andere."

Auf die Frage, was für dieses Jahr geplant sei, antwortet der Gründer von "Egerländer Gold": "Wir werden noch eine tolle Saison spielen und hoffen, nochmals viele unserer Fans und Freunde treffen zu können und ein paar schöne gemeinsame Stunden bei gepflegter Blasmusik erleben zu dürfen." Die Reaktionen der Fans reichen nach seinen Aussagen von geschockt bis hin zu Verständnis. "Wenn ich die genauen Gründe erläutere, überwiegt das Verständnis, dennoch ist es natürlich schade und auch nicht leicht, sein ›Kind‹ nach 21 Jahren abzugeben", so Gronert.

"Egerländer Gold" spielen am Freitag, 3. August, ab 19 Uhr in Hornberg-Reichenbach beim Handwerkervesper der Trachtenkapelle Reichenbach und am Freitag sowie Samstag, 9. und 10. November, geben sie jeweils ab 20 Uhr in Hornberg große Abschiedskonzerte. Weitere Termine für 2018 sind im Internet unter www.egerlaender-gold.de zu finden.