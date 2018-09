Hornberg 11 000 Zuschauer aus Nah und Fern

Hornberg. Zum letzten Mal in dieser Saison donnerten am Samstag auf der Freilichtbühne die Kanonen. Mit dem Volksschauspiel vom "Hornberger Schießen" vor erfreulich vielen Zuschauern setzte der Historische Verein einen Schlusspunkt hinter seine diesjährigen Vorstellungen. Alle Darsteller waren noch einmal in bester Spiellaune, was seitens des Publikums mehrfach zu Szenenapplaus führte.

Von den insgesamt 22 geplanten Auftritten, zu denen das Märchenstück "Der Zauberer von Oz", das Erwachsenenstück "Currywurst mit Pommes" (sechs Vorstellungen) und das "Hornberger Schießen" zählen, fiel nur einmal das Volksschauspiel wegen Dauerregens ins Wasser. Die letzte Aufführung des Erwachsenenstücks zogen die Schauspieler trotz Regens im zweiten Akt bis zum Schluss durch – denn der Großteil des Publikums verharrte erwartungsfroh auf den Plätzen.

Vorsitzender Thomas Bossert und Thomas Weißer, Spielleiter des "Hornberger Schießens", waren beim abschließenden Hock nach der finalen Vorstellung auch voll des Lobes für alle, die auf, vor und hinter der Bühne zum Erfolg der Saison beitrugen. "Ihr war" alle ganz toll dieses Jahr", lautete das Kompliment des Vorsitzenden. Vor allem den Helfern in den Bereichen Küche, Technik, Organisation, Kasse, Kostüme, Schminke und drumherum galt sein Dank.