Brauchen wir mehr Bürokratie? Definitiv nicht. Aber genug gute Mitarbeiter im Rathaus. Weil der Platz jetzt knapp wird, könnten schon ab Herbst die ersten Büros im ehemaligen Finanzamt genutzt werden.

Das Rathaus will dafür 400 000 Euro. Um ein Gesamtkonzept zu erstellen, wie es mit dem Rathaus weitergeht. Neubau nicht ausgeschlossen. Wie auch immer: Eine Lösung für das frühere Finzamt, das im historischen Bau des ehemaligen Dominkanerinnen-Konvents untergebracht war, muss ohnehin gefunden werden. Denn das Finanzamt hatte die Räume gekündigt, um sich am Standort Freudenstadt zu konzentrieren.

Neubau möglich?

FD/FW-Fraktionschefin Margarethe Rebholz sagte: „Wir halten den Vergleich mit den Kosten eines Neubaus schon für angezeigt. Dass man die Alternativ-Kosten dafür grob abschätzt. Nicht dass die Sanierung doppelt so teuer wird und es heißt: Wären wir mit einen Neubau doch günstiger gefahren!“

BiM-Fraktionschefin Christina Nuss sagte: „Wir waren beim Rundgang dabei, sind aber überrascht über den größeren Umfang, der sich jetzt abzeichnet. Ein Vergleich mit Neubaukosten ist dringend erforderlich!“

Im Rathaus wird’s eng

OB Peter Rosenberger sagte: „Ich sehe nicht, dass einer der größten Arbeitgeber vom Marktplatz auf die grüne Wiese geht. Die teilweise denkmalgeschützten Gebäude gehören uns – deshalb haben wir die Verpflichtung, eine gewisse Grundsanierung zu machen.“

Worum geht’s? Das Rathaus platzt aus allen Nähten. Die Stellenzahl ist von 254 auf 305 gewachsen. Es fehlen Arbeitsplätze für Azubis, Sozialräume, Kreativräume, eine Kantine.

Zur Stadtverwaltung gehören auch die Nachbargebäude des eigentlichen historischen Rathauses. Foto: Hopp

Joachim Patig, Fachbereichsleiter Zentrale Dienste, informierte: „Technik, Wasser, Abwasser sind teilweise Jahrzehnte alt. Teilweise sind die Leitungen noch auf dem Stand der 50er und 60er Jahre. Wir wollen da einen externen Planer ranlassen, um zeitgemäße Arbeitsplätze schaffen zu können. Ob Teil- oder Vollsanierungen – diese Entscheidungen bleibt den Gremien überlassen.“

Verpasste Chance?

SPD-Fraktionschef Thomas Mattes: „Beim Rundgang haben wir gesehen: Die Unterbringung der Rathausmitarbeiter ist beengt und suboptimal. Das Rathaus ist aber nicht nur ein Kostenfaktor. Bei der Exkursion mit Horb Aktiv nach Eppingen war der dortige Bürgermeister stolz, das Rathaus als Frequenzbringer wieder mitten in die Stadt gebracht zu haben. Die Stadtwerke sind schon oben in der Kaserne. Es wurde die Chance verpasst, in der Kaserne ein technisches Rathaus anzusiedeln, wo auch Tiefbau und Hochbau stationiert sein könnte.“

OB Rosenberger: „Es ist ein Unterschied, ob man Berg hoch einen anderen Standort hat. Wir sehen das Rathaus als eine Einheit an.“

Einzug schon ab Herbst

Schon ab Herbst soll das ehemalige Finanzamt Rathaus-Außenstelle werden. In der Drucksache heißt es: „Hier könnten fünf bis sechs Büroräume mit mindestens zehn Arbeitsplätzen für Azubis und Trainees geschafft werden. Dazu Besprechungsräume.“

Bestes Zimmer: Das ehemalige Landratsbüro. Mit Stuckdecken und Blick aufs Neckartal. Fenster zu allen drei Seiten. Laut OB Rosenberger geeignet entweder als repräsentativer Besprechungsraum oder als Großraumbüro.