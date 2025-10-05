Horbs vergessene Spielplätze: Hier sieht es für Kinder traurig aus

Verwahrlost, vergessen, veraltet: Die Spielplätze in der Wohnsiedlung Haugenstein geben ein tristes Bild ab. Immerhin: Einer ist noch gut in Schuss.
In der Wohnsiedlung Haugenstein gibt es derzeit zwei städtische Spielplätze. Mit diesen „vergessenen Spielplätzen“ beschäftigte sich der Bildechinger Ortschaftsrat bei seiner ersten Sitzung nach der Sommerpause. Zuletzt hatte man sich in der Juni-Sitzung 2018 ernsthafte Gedanken über die weitere Verwendung dieser jeweils rund 450 Quadratmeter großen Flächen gemacht.