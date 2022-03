Auch Bosch Rexroth in Sorge um Mitarbeiter in der Ukraine

Horb - Jan Saeger, Sprecher von Bosch Rexroth berichtet: "Wir verfolgen die jüngsten Entwicklungen in der Region und ihre möglichen politischen und wirtschaftlichen Auswirkungen mit großer Sorge."

Denn auch der Konzern mit Hauptsitz in Lohr am Bayern (Bayern) ist in der Ukraine aktiv. "Wir haben unsere Standorte in der Ukraine geschlossen und alle Mitarbeitenden aufgerufen, sich in Sicherheit zu begeben." In der Ukraine leisten sechs Mitarbeitende Vertriebsarbeit für Bosch Rexroth. Es befinden sich laut Unternehmen derzeit keine deutschen Mitarbeitenden oder Mitarbeitende anderer Nationalitäten in der Ukraine.

Bosch Rexroth ist darüber hinaus auch in Russland mit Vertriebs- und Service-Aktivitäten präsent, aber betreibt dort keine Werke.

Umsatzanteil in der Region "nur sehr klein"

Die Bedeutung der Region für Bosch Rexroth? "Der Umsatzanteil mit Russland beziehungsweise der Ukraine und auch das Einkaufsvolumen sind nur sehr klein. Selbstverständlich handeln wir im Einklang mit allen geltenden Vorgaben und Sanktionen und haben unsere Mitarbeitenden auch dahingehend nochmals sensibilisiert", erklärt der Unternehmenssprecher.

Die Perspektive? Der Sprecher sagt: "Wir beobachten die sehr dynamische Lage und die Entwicklungen genau. Unsere Expertenteams stehen im engen Austausch mit Lieferanten und Kunden. Wir hoffen, dass eine Lösung auf diplomatischem Weg gefunden werden kann."

Bosch Rexroth, Industrieunternehmen im Bereich der Antriebs- und Steuerungstechnik, ist nicht das einzige Unternehmen in Horb, dass in der Ukraine aktiv ist. Auch der Maschinenwerkzeughersteller Leuco sorgt sich um Mitarbeiter in Kiew und Lwiw.