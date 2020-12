Horber Verkehrsterminal Ortschaftsrat Altheim verweigert Zustimmung

Stadt zahlt jährliche Gebühr

Sie verschwieg nicht, dass die Gleisanlagen im Heiligenfeld momentan brach liegen und die Stadt jährlich eine Gebühr für den Anschluss bezahlt. Nun sei geplant, die drei vorhandenen Gleise für das KTH nutzbar zu machen und diese zu verlängern, damit künftig Halbzüge mit einer Länge von 355 Metern einfahren und abgefertigt werden können, erklärte die Ortsvorsteherin. Auf Gleis 1 soll der Zug einfahren, während auf Gleis 2 schon der beladene abgehende Zug bereitsteht. Gleis 3 wird als Haltegleis benutzt. Becht weiter: "Geplant sind etwa 18 000 Ladeeinheiten im Jahr. 9000 beladend eingehend und 9000 beladen abgehend." (Diese Zahl korrigierte BI-Sprecherin Becht auf das doppelte). "Um eine vernünftige Anbindung zu bekommen, muss vorab die Gleisanlage in Hochdorf umgebaut werden. Die Anschluss-Weiche hierfür wird vom Landeshaushalt bezahlt. Im unteren Bereich der Gleise soll Schüttgut verladen werden, im oberen Bereich Container. Zu diesem Zweck möchte der Investor Plathe das Grundstück erwerben, die Gleisanlage wird dagegen von der Stadt verpachtet. Der eigentliche Betrieb der Anlage wird ausgeschrieben" so der Ist-Stand der Planung.

Das KTH im Heiligenfeld soll als Entlastung für das Containerterminal in Kornwestheim dienen und soll im Zwei-Schichtbetrieb laufen. Nachts soll kein Umschlagbetrieb stattfinden. Dies wurde mit der Begründung, dass die LKW nachts nicht bei den Firmen abladen können, erklärt. Weiter hätten die Investoren versprochen, dass die Container abgeladen und sofort wieder auf Lastwagen umgeladen und abgefahren werden. Getaktet in 6,5 Minuten, so dass sich auf den umliegenden Flächen keine wartenden LKW befinden.

Zum Punkto Verkehrsaufkommen fasste Becht zusammen, dass pro Tag 144 Fahrten, die sich auf 16 Stunden verteilen, stattfinden sollen. Das bedeutet 72 Fahrten abgehend mit Containern und 72 Fahrten ankommend mit leeren Containern. "Container kommen immer leer zurück, um nach dem Reinigen und Kontrollieren wieder in die Logistik eingefügt zu werden", so eine ergänzende Information. Zusätzlich rechnet man mit rund zehn Mitarbeitern, die ebenfalls mit dem Auto kommen.

Für die Abfahrt der LKW werden folgende Routen angenommen: Etwa 32 LKW fahren in Richtung Nagold, geschätzt 29 Fahrten in Richtung Grünmettstetten und nur elf zusätzliche Fahrten werden für Altheim angenommen. "Diese Zahlen sind berechnet für Containerfahrten" betonte Becht und fügte an: "Was nicht berücksichtigt ist, ist dass die Container umgepackt werden, also ein Container eventuell mehrere LKW-Fahrten generiert. In der Sondersitzung des Gemeinderats Horb, zwei Tage zuvor, habe man auch gehört, dass zu einem späteren Zeitpunkt noch ein Speditionsgebäude und eine größere Logistikansiedlung gebaut werden soll.

Nur die Interessen der Investoren vertreten?

Für Ortschaftsrätin und BI-Sprecherin Ursula Becht steht daher ganz klar fest: "Wir müssen diesen Antrag im Sinne der Bevölkerung ablehnen. Niemand in der Region gibt so ein wertvolles Industriegebiet her. So eine Fläche muss Arbeitsplätze und Ausbildungsplätze generieren. Transportunternehmen haben wir schon genug". Auch glaubt sie nicht an die reibungslose Abwicklung im 6,5-Minuten-Takt, sondern dass sich die anfahrenden LKW in der Ledermannstraße stauen. Für sie ist auch klar, dass die Ausfahrt aus dem Terminal zwar neu konzipiert wird, jedoch nicht alle Fahrzeuge links (Richtung Horb / Freudenstadt) abbiegen, sondern auch nach rechts fahren und so in Altheim landen und durch den Ort fahren.

Rat Frank Weimer glaubt zudem, dass mit der Hochbrücke neue Firmen ins Industriegebiet Heiligenfeld kommen, die Arbeits- und Ausbildungsplätze bieten. "Ob uns ein Schnellschuss mit dem KTH ein Mehr an Gewerbesteuer bringt, das kann niemand voraussagen", so seine Einschätzung.

Rat Friedhelm Schindele stellte in seinem Rückblick auf die Sondersitzung des Gemeinderats die Frage, wer denn die Gutachter, die alle für die Ansiedlung eines Terminals sprachen, bezahlt. "Sie wurden vom Investor bezahlt und in der Regel gilt: Wer zahlt hat recht." Auch bemängelte Schindele, dass Oberbürgermeister Peter Rosenberger bei dieser Präsentation nur die Interessen dieser Investoren vertreten habe. Ebenso konnte der Auftritt – per Video-Einspieler – von Verkehrsminister Winfried Hermann und dessen vage Versprechen zu einer eventuellen Verkehrsberuhigung den Lokalpolitiker Schindele nicht überzeugen. Im Gegenteil.

Aussagen in den Fachvorträgen, beispielsweise, dass 45 Prozent des Verkehrs über Nagold gehen sollen, bestätigten die Befürchtung, dass dieser Schwerlastverkehr über die vielleicht schlechteste Landstraße Baden-Württembergs – vom Kreisel am Tierheim Richtung Hochdorf – geführt wird. "Ich wünsche den Hochdorfern viel Spaß mit dem Verkehr", konnte er dazu nur ironisch anmerken. Dass nur 15 Prozent des zukünftigen Schwerlastverkehrs in Richtung Haiterbach führen sollen, hält Schindele dagegen schlicht für eine geschönte Zahl. Dies allein schon vor der Tatsache, dass ein Unternehmer mit Sitz in Haiterbach an dem Projekt beteiligt ist. Der Ortschaftsrat ärgert sich darüber, dass das Gewerbegebiet Haiterbach gebaut wurde, ohne eine vernünftige Anbindung an die Autobahn zu bieten. "Und weder Land noch das Regierungspräsidium oder der Regionalverband waren in der Lage, eine Anbindung zu machen. Im Gegenteil – weitere Industriegebiete wurden entwickelt und brachten Schwerverkehr", betonte Schindele und erinnerte an das Gewerbegebiet Salzstetten und die dortige Ansiedlung des Nettomarktes. Auch die Gewerbegebietserweiterung Haiterbach, die Ansiedlung des DHL-Frachtpostzentrums in Eutingen, der Steinbruch in Untertalheim, die Erddeponie Altheim und jetzt auch noch das geplante KTH sorgten und würden zukünftig für rund 50 Prozent mehr Schwerlastverkehr, der durch das Nadelöhr Altheim fährt, sorgen. "Durch die Kumulation dieser Verkehrszunahme ist ein weiterer Zuwachs durch das KTH für Altheim, ohne die verbindliche und wirksame Entlastung der Ortsdurchfahrt, nicht mehr zumutbar", die klare Meinung von Schindele. Rat Hans-Peter Schmid sprach an, dass sich die LKW-Fahrer, aber auch die Busfahrer, genau abstimmen müssten, wenn sie im Begegnungsverkehr in der Ortsdurchfahrt aneinander vorbei wollen. Rat Alexander Kneißler brachte noch den Wertverlust der Immobilien ins Gedankengerüst mit ein.

Dank an BI

Jürgen Dettling, BI-Mann der ersten Stunde, bedankte sich bei der Bürgerinitiative, die unter anderem am Mittwoch die Sitzung in Horb initiiert hat, für die sehr fundierte Basisarbeit. "Jedes Treffen, jede Sitzung brachte neue Aspekte zu Tage. Gut, dass wir umfangreich informiert wurden." Sylvia Becht war der gleichen Meinung. "Bei der Präsentation am Mittwoch kamen Dinge zur Sprache, die ich noch nie gehört habe", ihr Fazit.

In ihrem Beschlussvorschlag sprach sich der Ortschaftsrat Altheim gegen die geplante Ansiedelung des KTH (Container Terminal Heiligenfeld) mit folgender Begründung aus: Zu erwartendes, noch höheres Verkehrsaufkommen in der Ortschaft Altheim und damit eine massive Verschlechterung der Erreichbarkeit der regionalen Nahversorgung. Zusätzlicher Verkehrslärm sei zu erwarten. Gemäß Masterplan 2050 ist die Erhaltung des Ortskerns und die Nahversorgung ein wichtiges Anliegen der Bevölkerung. Des Weiteren werde die Wohn- und Lebensqualität beeinträchtigt und Wertverluste bei Immobilien seien zu befürchten. Das Industriegebiet Heiligenfeld sei besonders wertvoll, weil von Montag bis Sonntag 24 Stunden täglich produziert werden kann. Deshalb solle die Ansiedelung von Industriebetrieben favorisiert werden, die qualifizierte Ausbildungs- und Arbeitsplätze zur Verfügung stellen.