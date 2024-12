Leuco Deutschland, Horber Traditionsunternehmen und weltweit tätiger Hersteller von Holzbearbeitungswerkzeugen, ehrt in diesem Jahr über 600 Jahre Unternehmens-Loyalität.

Die Firma hatte Ende vergangenen Monats ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in diesem Jahr ein Betriebsjubiläum feiern, zu einer Feier in die neue Kantine eingeladen. Gleichzeitig wurden bei der Veranstaltung drei langjährige Beschäftigte in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet.

„Wertvolle Tradition“

Daniel Schrenk, Vorstandssprecher von Leuco, würdigte in seiner Ansprache die herausragenden Leistungen der Jubilare und Ruheständler. Schrenk betonte, dass diese Feier eine wertvolle Tradition im Unternehmen darstelle, um die Treue und das Engagement der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu würdigen. „Die Jubilare verkörpern in besonderer Weise die drei essenziellen Säulen unseres Unternehmenserfolgs: Loyalität zum Unternehmen, fachliche Expertise und zwischenmenschliche Verbundenheit“, hob er hervor.

Faktoren des Erfolgs

„Mit ihrem Engagement tragen sie maßgeblich zum Erfolg von Leuco bei“, betonte Schrenk. So sei es umso erfreulicher, dass nahezu alle der Einladung gefolgt sind.

Zum ersten Mal fand die Jubilarfeier in der neuen, modernen Kantine statt, die in diesem Jahr anlässlich des 70-jährigen Firmenjubiläums eingeweiht wurde. Die Firma schreibt in ihrer Mitteilung: „Als bauliches Highlight, direkt neben dem hochmodernen Logistikzentrum gilt sie als wahres Juwel des Unternehmens. Die sichtlich bewegte Festgemeinschaft fühlte sich in der neuen Umgebung rundum wohl.“

Würdiger Rahmen

Zusammen mit seinen Vorstandskollegen Frank Seifert und Roland Günther gelang es Schrenk, eine Atmosphäre von Vertrautheit und Zusammenhalt zu schaffen. So wurde ein würdiger Rahmen geschaffen, um gemeinsam mit den Jubilaren auf eine Reise durch ihre Meilensteine und Erlebnisse zu gehen. Den feierlichen Auftakt bildete die Verabschiedung von Wolfgang Beiter, Andreas Kreidler und Bernhard Fox in den wohlverdienten Ruhestand – drei Persönlichkeiten, die eines verbindet: die Leuco-DNA.

Anekdoten beigesteuert

Die anschließenden Ehrungen wurden durch unterhaltsame Anekdoten der jeweiligen Vorgesetzten der Jubilare bereichert. Diese boten der Feiergesellschaft nicht nur spannende Einblicke in das Wirken der Geehrten, sondern gaben auch den Jubilaren selbst die Gelegenheit, die Geschichten mit einem Schmunzeln, um persönliche Erinnerungen zu ergänzen.

Bevor der Abend in ein gemeinsames Dinner überging, erhielten die Anwesenden als Zeichen der Wertschätzung Geschenkkörbe und Urkunden. Die gemütliche Feierstunde bot einmal mehr Gelegenheit für ein freundschaftliches Miteinander – ein zentraler Bestandteil der Leuco-Unternehmenskultur“, für welche die „Leucolaner“ in Horb bekannt sind.

Ehrungen

Ehrungen für langjährige Betriebszugehörigkeit

10 Jahre: Dirk Hoffmann, Thomas Linz und Michael Kitzlinger20 Jahre: Paul Götz25 Jahre: Matthias Enderle, Bernd Steimle, Oliver Galli, Josef Krasniqi, Tilo Brunner, Andreas Hug und Daniel Schrenk30 Jahre: Martina Poppitz 40 Jahre: Jörg Rebmann, Christoph Klink, Frank Scherrmann und Matthias Wehle

Verabschiedungen in den Ruhestand:

Wolfgang Beiter, Andreas Kreidler und Bernhard Fox